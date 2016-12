GLOBAL SILAT SA PHOENIX

By Elech Dawa

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nagkaroon ng himala sa huling araw ng laro ngayong taon sa 2016-17 Oppo PBA Philippine Cup matapos itakas ng Phoenix Fuel Masters ang 101-99 panalo laban sa GlobalPort Batang Pier kagabi sa Cuneta Astrodome sa Pasay.

Niligtas ng tip-in ni Mark Borboran ang Fuel Masters para kumpletuhin ang rally matapos malubog ng 26 puntos sa fourth quarter.

Nirehistro ni Borboran ng 23 points at walong rebounds upang ilista ang 4-3 karta ng Phoenix at ipalasap sa Batang Pier ang pangalawang sunod na talo.

Hawak ng Batang Pier ang 23-point lead, 84-61 sa pagtatapos ng third canto, lumubo pa sa 26 matapos kumana ng tres si KG Canaleta, 87-81 sa pagbubukas ng payoff period.

Unti-unting lumapit ang Fuel Masters matapos uminit ang kanilang opensa sa pangunguna nina Cyrus Baguio, Simon Enciso at JC Intal.

Kumana ng pitong sunod na puntos si Baguio sa last two minutes para tapyasin sa isang puntos ang hinahabol ng Phoenix, 95-96 may 1:12 minuto na lang sa orasan.

Hawak ng Batang Pier ang timon sa halftime, 53-42 matapos rumatrat sa opensa sina Terrence Romeo at Stanley Pringle na may 16 at siyam na puntos agad ayon sa pagkakasunod.

Kumapit ang Phoenix sa first canto kung saan ay dalawang puntos lang ang kanilang hinahabol, 20-22 pero naiwanan sila sa second quarter.

Tumipa si Enciso ng 14 markers habang may siyam si Intal kasama ang krusyal­ basket na nagbigay sa kanila ng unang kalamangan sa fourth.

Namuno sa opensa para sa Batang Pier si Terrence Romeo na may 32 points at nine assists.