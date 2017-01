Giyera vs smugglers ng fuel

Bilang paraan na mapigilan ang smuggling, iniutos ni Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) chairman Martin Diño ang paglalagay ng marka o color coding sa mga produktong gasolina at diesel fuel na lalabas sa SBMA.

Ang hakbang ni Diño ay kasunod ng bigong importasyon ng 200,000 metric tons ng refined sugar mula Thailand at kasabay na rin ng pagdedeklara niya ng giyera laban sa mga smugglers na ginagamit ang Subic bilang entry point para sa mga fuel products na tinatayang bilyong piso ang halaga.

Kaya solusyon dito aniya ay markahan ang lahat ng gasoline at diesel fuel products bago ilabas sa SBMA na mabisang panlaban sa smuggling. Sa ganitong paraan umano ay madali na sa mga awtoridad na mahuli ang marked fuel na ibinibenta lang sa paligid ng Subic at magkaroon na rin ng ligal na basehan para masampahan ng kaso laban sa mga sangkot dito.

Ayon pa kay Diño, na chairman din ng Volun­teers Against Crime and Corruption (VACC), na talamak ang fuel smuggling sa SBMA matapos makakumpiska ang survey company na SGS ng mark imported fuel simula noong 2014 matapos ipa­tupad ng Bureau of Internal Revenue (BIR) ang Revenue Regulation No. 2 kung saan itinatakda nito ang “outright payment” sa buwis sa imported fuel na dinadala sa freeport.