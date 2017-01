Giyera vs drugs, crime, corruption tuloy!

Tiniyak ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre sa publiko na patuloy ang Department of Justice (DOJ) sa kanilang mandato laban sa ‘Anti-Drug, Anti-Crime and Anti-Corruption’ sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Matatandaang bago natapos ang taong 2016 ay umusok ang pangalan ni Jack Lam, ang tinaguriang online gambling kingpin, na nadikit sa pangalan ng kalihim sa ilang news item.

Makailang ulit na itinanggi ni Aguirre ang anumang kaugnayan kay Lam bagama’t inamin nito na nag-lobby sa kanya ang isang ex-P/Chief Supt. Willy Sombero para “ipaalaga” sa kalihim si Lam.

“To the Filipino people, you have my solemn reassurance that under my watch, we will pursue our reform oriented initiatives in the DOJ with determination and we will serve the people with new found dedication and vigor,” bahagi ng New Year message ni Aguirre.

“As we usher in the New Year, I join everyone in their collective hope and prayer for a better Philippines in 2017. May all our dreams and aspirations for ourselves and for our love ones be realized,” dagdag pa ni Aguirre.

Sinabi ni Aguirre na hindi niya kukunsintihin ang korapsiyon sa DOJ at mga nasasakupan nitong ahensya.

Hinimok rin ni Aguirre na makiisa sa kanyang kampanya na mawala ang korapsiyon sa DOJ at iba pang ahensyang sakop nito.

Isa sa ahensya sa ilalim ng opisina ni Aguirre ay ang Bureau of Immigration (BI) na nasangkot sa P50-milyong scandal na suhol diumano ni Lam sa dalawang komisyuner ng BI na parehong ka-brod ni Pangulong Duterte sa San Beda College fraternity.