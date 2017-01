GISING NA BATO!

Hinihimok ni Sen. Leila de Lima si Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald ‘Bato’ dela Rosa na magkaroon muna ng self- refection at tanggapin ang dahilan kung bakit naging abusado na ang mga pulis bago umano ito gumawa ng anumang solusyon sa problemang kinakaharap ngayon ng PNP.

Ayon sa senadora, kailangan magpakatotoo at mamulat umano si Dela Rosa sa katotohanan na kaya nangyari ang ganitong pang-aabuso sa hanay ng pulisya ay dahil na rin sa kagagawan ng kanilang superior na si Pangulong Rodrigo Duterte.

Partikular dito ay ang pagbibigay umano ng Pangulo ng lisensya sa mga ito para pumatay at pangako pa nitong bigyan ng proteksiyon.

“Ang unang dapat gawin ni Dela Rosa ay kailangan magkaroon siya ng self-reflection sa nangyari, dapat aminin na niya muna o tanggapin niya muna na ang pinakadahilan kung bakit lalong nagiging abusado ang mga nasa hanay ng PNP, although hindi ko naman nilalahat, ang pinakadahilan ay dahil nga sa pagbibigay ng lisensiya sa kanila mula sa Pangulo na maging ganyan sila. I’m talking about the so-called war on drugs, may lisensya sila para pumatay kahit hindi pa naman napapatunayan na may sala ‘yung pinapatay nila, may lisensiya sila para maging kriminal,” ayon pa sa senadora.

Dahil dito, ayon pa kay De Lima, kapag hindi umano magpakatotoo at tanggapin ni Dela Rosa ang katotohanan sa tunay na dahilan ng nangyayari sa PNP, walang maasa­hang tunay na paglilinis sa hanay nito.

“‘Yan na muna unang tanggapin ni Dela Rosa kasi kung hindi niya yan tanggapin ay wala tayong maasahan na seryoso o tunay na determinasyon na manggagaling sa kanya para linisin talaga ang hanay ng PNP,” ayon kay De Lima.

Dagdag pa ng senadora, nakadepende umano sa determinasyon ni Bato ang pagbangon ng nasisi­rang imahe ng PNP.

Samantala, naniniwala naman si Sen. Bam Aquino na ang pagsasanib-puwersa ng PNP at Department of Justice (DOJ) ang kailangan upang mawalis sa hanay ng pulisya ang mga tiwaling pulis na nagbibigay ng kahihiyan at mantsa sa buong orga­nisasyon.