Ginahasa saka pinugutan

Patuloy pa ding inaalam ng awtoridad ang pagkakakilanlan ng isang babae na pinaniniwalaang ginahasa, muling binihisan saka pinugutan ng ulo ng mga hindi kilalang salarin bago itinapon ang kata­wang walang ulo sa liblib na kalsada malapit sa slaughter-house sakop ng Barangay Caysio, Sta. Maria, ­Bulacan kamakalawa ng gabi.

Blangko pa din ang Sta. Maria police sa pagkakakilanlan sa babaeng biktimang brutal na pinaslang at pugot ang ulo na 20 hanggang 24-anyos ang pagitan ng edad, nakasuot ng itim na long sleeve at asul na legging na nagtamo rin ng mga pasa sa braso at binti bago pinugutan ng ulo at itapon ang katawan nito ilang daang metro ang layo sa katayan ng baboy.

Ang ulo ng biktimang babae ay patuloy pa ding pinaghahanap ng awtoridad matapos iwan ng hindi kilalang salarin o mga suspek na hindi inaalis na gumamit ng matalas na patalim na ginagamit sa pangkatay ng baboy dahil malinis ang pagkakapugot sa ulo ng babae at iniwan sa bisinidad ng nasabing lugar.

Bandang alas-11:00 ng gabi nang mapansin ng ilang residente sa lugar ang pugot na bangkay ng ­babae sa gilid ng lansangan sa nabanggit na lugar.