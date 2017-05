Gina pinalapa ni PDU30 sa mga leon

Diskumpiyado si Sen. Antonio Trillanes IV sa ipinahayag na panghihinayang ni Pangulong Rodrido Duterte sa pagkakabasura ng Commission on Appointments (CA) sa nominasyon ni Gina Lopez bilang kalihim ni Department of Environment and Natural Resources (DENR).

Sa halip, hinala ng senador nagmistulang pinakain ng Pangulo si Lopez sa mga leon kung kaya’t hindi benta sa kanya ang mga palabas ng Pangulo na tila hinayang na hinayang sa pagkakalaglag ni Lopez sa CA.

“I’m not buying it. Duterte fed Gina Lopez to the lions. Contrary to the impression that he is backing Lopez all the way,” ayon kay Trillanes, kasabay ng pagsasabing kung totoong suportado ng Pangulo si Lopez ay dapat man lamang inimpluwesyahan nito ang kanyang mga kaalyadong miyembro ng komisyon na siya mismong naglaglag kay Lopez.

Naniniwala umano siyang susundin ng mga kaalyado nito kapag nais ng Pangulo na kumpirmahin si Lopez.

Samantala, pumalag si Sen. Panfilo Lacson sa patutsada ng Pangulo na “money lobby talks” na dahilan umano ng pagkakalaglag ni Lopez sa CA.

Tinawag ni Lacson ang naturang komento ng Pangulo na “inappropriate at uncalled for”.

“While I am sure the President’s ‘money lobby talks’ comment does not apply to me and I have already cited my reasons for rejecting Ms. Lopez, I think it is unfortunate if not inappropriate and uncalled for,” ani Lacson.

Isa umano itong pag-atake hindi lamang sa integridad ng mga miyembro ng komisyon kundi sa CA bilang isang independent constitutional body.