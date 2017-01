Gina Lopez, 3 pa kinasuhan

By Tina Mendoza

Dahil sa maanomalyang pagbili ng isang monitoring equipment, kinasuhan sa Office of the Ombudsman si Environment Secretary Gina Lopez at 3 pang opisyal ng Environmental Management Bureau (EMB) ng ahensya.

Maliban kay Lopez, kabilang sa kinasuhan ng administratibo at kriminal sina Jean Rosete at Teresita Peralta nang sampahan ni EMB at consultant na si Leo Jasareno.

Nag-ugat ang reklamo sa maanomalyang pagbili umano ng EMB-DENR Air Monitoring Section ng equipment na Differential Optic Absorption Spectroscopy (DOAS) noong 2006 at 2010 mula sa kumpanyang Electrobyte nang hindi man lamang dumaan sa isang market research. Ang DOAS ay isang air quality monitoring.

Sa inihaing reklamo ng United Filipino Consu­mers na sina Rodolfo Javellana at Maniel Galvez, iginiit nito na malinaw na pinapaboran ng ahensya ang Electrobyte sa naganap na dalawang biddings, sa katunayan umano ay 2013 pa bayad ang kumpanya gayong nito lamang naikabit ang nasabing equipment.

Damay naman sa kaso si Lopez dahil ilang beses na umanong inireklamo ng grupo ang nasa likod ng pagbili ng DOAS subalit walang naging aksyon dito ang kalihim na tila kinukunsinti umano ang iligal na transaksyon.