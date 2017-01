Gimik lang talaga ni Bongbong!

Lalong napatunayan na bahagi lang ng ‘gimik’ ng kampo ni dating Sen. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang pasingaw ng kanyang kampo na nagkaroon ng malawakang dayaan noong nakaraang eleksyon base sa 13 Secure Digital (SD) cards.

“Now it can be said,” pahayag ni Atty. Romeo Macalintal, abogado ni Vice President Leni Robredo matapos maghain ng Motion for Preliminary Conference si Marcos sa kanyang election protest.

Ang preliminary conference ay isang proseso para payagan ang magka­bilang kampo na idetermina kung ilang witness at kanilang ihaharap kasama na ang kanilang ihaharap na ebidensya.

Sinabi ni Macalintal na hindi kasama sa preliminary conference na ihinain ni Marcos ang sinasabi nilang 13 SD cards na naglalaman ng mga ebidensya ng daya­an noong nakaraang eleksyon at nakinabang si Robredo.

“(It’s) merely intended as a ‘media stunt’ and to condition the mind of the Justices of the Presidential Electoral Tribunal and the electorate that Marcos has basis for filing his election protest against Robredo,” ani Robredo dahil tila ina­bandona na ng kampo ni Marcos ang SD card issue.