Gigi Reyes, 11 pa sinibak ng Ombudsman sa pork scam

Iniutos kahapon ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang pagsibak sa Chief of Staff ni dating Senate President Juan Ponce Enrile na si Gigi Reyes at 11 pa dahil sa pagkakasangkot sa pork barrel scam.

Maliban kay Reyes ay napatunayang guilty rin sa grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service and dishonesty si Jose Antonio Evangelista II, Deputy Chief of Staff din ni Enrile at sina Victor Roman Cacal (Paralegal, National Agribusiness Corporation), Gondelina Amata (President, National Livelihood Development Corporation), Chita Jalandoni (Department Manager III, NLDC), Emmanuel Alexis Sevidal (Director IV, NLDC), Ofelia Ordoñez (Cashier, NLDC), Filipina Rodriguez (Budget Officer, NLDC), Sofia Cruz (Project Development Assistant IV), Dennis Cunanan (Director General, Technology Resource Center), Consuelo Lilian Espiritu (Budget Officer, TRC), Marivic Jover (Chief Accountant, TRC).

Bukod sa pagsibak sa tungkulin ay pinababawi rin ng Ombudsman ang retirement benefits ng mga ito at diskuwalipikado na makapagtrabaho sa anumang government agencies.

Ayon kay Morales, napatunayan umano na sangkot ang mga nabanggit sa ilegal na paggamit ng PDAF ni Enrile.