Gawing inspirasyon ng Pinoy si Rizal

Sa sobrang pagtutok ng publiko sa pagsalubong sa Bagong Taon, mistulang nakakalimot umano ang mga Filipino na gunitain ang Rizal Day tuwing Disyembre 30 taun-taon bilang pag-alala sa kabayanihan at ambag sa kasaysayan ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal.

Ito ang obserbasyon ng Department of Interior and Local Government (DILG), kaya ang hamon ni Sec. Ismael Sueno sa mga Filipino, gawing makabuluhan ang ‘New Year’s resolution’ at gawing inspirasyon at motibasyon ang kabayanihan ni Rizal.

Ayon kay Sueno, kung mayroong New Year’s resolution ang bawat Pinoy, dapat aniya ay isaalang-alang ang pagmamahal sa bayan ni Rizal at dapat isapuso ito ng bagong henerasyon.

“With the might of his ideas and writings, Rizal awakened and moved our ancestors towards reclaiming Filipino freedom and dignity. Rizal is a magnificent Filipino and I believe that modern day Filipinos can take much inspiration from him,” ani Sueno.

Kaisa ang DILG sa pagbibigay-pugay ngayong araw sa ika-120 martyrdom anniversary ni Rizal na may temang “Rizal: Bayaning Global, Aydol ni Juan” na pangungunahan ng National Historical Commission of the Philippines (NHCP) sa Rizal National Monument sa Rizal Park, Manila.

Si Sen. Grace Poe naman, binigyang-pugay ang kabayanihan ni Rizal sa pamamagitan ng paghahalintulad ng tila magkaibang paraan ng pagmamahal sa bayan ng martir na pambansang bayani sa kasalukuyang klase ng pagmamahal na ibinibida ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Kung madalas sabihin ni Pangulong Duterte na bunsod ng pagmamahal niya sa bansa ang giyera sa ilegal na droga, nagpasaring naman si Poe na hindi kailangang dumanak ang dugo para ipakita ang pagmamahal sa bansa.

“Ang diwa ng kabayanihan ni Rizal ay nasa pagmamahal sa bayan sa isip, sa salita, at sa gawa. Hindi kailangang dumanak ang dugo para ipakita ang pag-ibig sa tinubuang lupa,” diin ng senadora.