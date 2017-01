Gawing bloodless ang ‘war on drugs’

By Bernard Taguinod

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Bagama’t walang direktang pagtukoy, mistulang pinaalalahanan ni Vice President Leni Robredo si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi kailangang dumanak ang dugo para maprotektahan ang mamamayan lalo na ang susunod na henerasyon laban sa ‘salot ng lipunan’ na illegal drugs.

Sa kanyang talumpati, sa 17th EDSOR Peace Congress sa EDSA Ortigas Consortium of Schools (EDSOR) na may temang “Stewards of Peace”, hindi pinalagpas ni Robredo ang patuloy na pagdanak ng dugo sa bansa dahil sa giyera kontra droga.

Simula nang ma­ging Pangulo si Duterte, mahigit 6,000-katao na pinaghihinalaang sangkot sa ilegal na droga ang napaslang.