Gatas ng kambing, ‘di pwede sa baby — FDA

Nagbabala kahapon ang Food and Drug Administration (FDA) na hindi puwedeng gamiting substitute sa breastfeeding o pagatas sa sanggol ang gatas ng kambing o goat’s milk.

Sa inilabas na advisory ng FDA sa kanilang Fecbook account, pinabulaanan ng ahensya ang promotion ng grupong ‘Dairy Goat Philippines’ na masustansyang ipainom sa mga sanggol ang gatas ng kambing at pwede itong substitute sa breastfeeding o gawing pamalit sa gatas ng ina.

Ayon sa FDA, pinakamabisa pa ring gamitin ang gatas ng ina kumpara sa anumang uri ng alternatibong suplemento ng gatas.

“The public is warned that claims on the use of goat’s milk through the Facebook group DIARY GOAT PHILIPINES as an alternate or substitute for breastmilk undermines the importance and relevance of breastfeeding as the source of adequate and safe nutrition for infants,” ayon sa FDA Advisory No. 2017-001.