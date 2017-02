Gamot ng matatanda, libre sa Maynila

Panalung-panalo ang mga lolo’t lola na Manileño. Bakit?

Dahil simula sa buwang ito ng Pebrero ay libre na ang maintenance drugs ng mga senior citizens na taga-Maynila.

Ito ay kasunod ng anunsyo kahapon ni dating Pangulo at ngayo’y Manila Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada na naglaan siya ng inisyal na pondong P66 milyon para sa naturang programa na isasailalim sa Manila Health Department (MHD).

Batid umano ng pamahalaang-lungsod ang mahal na gamot o maintenance medicine ng matatanda kaya’t ginawa itong prayoridad na maibigay sa mga lolo at lola.

“Thousands of senior citizens in Manila are suffering from chronic diseases. Mahal na nga ang isang pirasong gamot, paano pa kaya ‘pag maintenance na? Paano sila makakabili?” pahayag ni Estrada sa pormal na paglulunsad ng “Libreng Gamot Para sa Nakatatandang Manilenyo”.

Sa datos ng Office for Senior Citizens Affairs (OSCA), may 132,000 registered senior citizens sa lungsod at 20% nito o 26,000 ang nangangaila­ngan ng araw-araw na maintenance drugs para sa kanilang malubhang sakit.