GAME OVER NA SA BALIK-BITAY

Inaasahang pagbobo­tohan bukas ang panukalang ibalik ang Death Penalty Law, pero tila nagwawagayway na ng ‘white flag’ bilang ­tanda ng pagsuko ang mga ­tumututol dito.

“Mukhang wala ng ganyan (laban) dahil may numero na talaga ang mga pro death penalty sa Kamara,” deklarasyon ni Kabayan partylist Rep. Harry Roque na kabilang sa mga anti-death penalty congressmen.

Ayon sa ­mamba­batas, ang tanging pag-asa na lamang para hindi ma­ipatupad ang death pe­nalty sa bansa ay ang ­Senado lalo na kapag hindi nila naipasa ang kanilang sariling ­bersyon. Pangalawa ay ang Korte Suprema dahil iaakyat umano niya ang usapin sa kataas-taasang hukuman kapag nagka­taon.

Sinabi ni Roque na nagbago na ang isip ng mga kasamahan nila na kontra noon sa nasabing panukala kaya lalong nawalan na ang puwersa ang mga ito na harangin ang pagpapatibay dito.

“Alam niyo po, mga 10 na ang alam ko na positibo na dati eh ­laban, pero ngayon ay papabor na. Nakakalungkot pero siguro sa takdang pana­hon ay malalaman at malalaman naman talaga kung sino ang may prinsipyo at kung sino ang nalusaw na prinsipyo,” ani Roque.

Dagdag pa nito, “Mas marami talaga ‘yung tutol. Kaya lang marami talaga sa kanila ay nagbago ng posisyon dahil iniisip nila ang mga distrito nila dahil meron diumano na warning na ang hindi ­bomoto sa death penalty ay mahihirapang kumuha ng mga proyekto.”

Noong nakaraang linggo ay itinigil na ang period of interpellation kahit may 47 congressman ang hindi nakapag-interpellate at inaprubahan na rin ang substitute bill kung saan apat na heinous crime ang paparusahan ng bitay tulad ng treason, plunder, rape with homicide at drug-­related cases.

Tinangka ring iratsada sa ikalawang pag­basa ang nasabing panu kala subalit pinala­gan ito ng mga anti-death ­penalty congressmen ma­tapos igiit ang nominal voting imbes na viva voce voting, kaya ipinagpaliban ito.

Muling itutuloy ang period of amendments sa nasabing panukala nga­yong araw na ito at pagbobotohan sa ikala­wang pagbasa bukas, (Martes) kung hindi magbabago ang plano ng liderato ng Kamara.