Galamay ng ‘child sex/porn’ gang, laglag

Isang umano’y kasamahan ng isang Australian pedophile na si Peter Gerard Scully na naging kontrobersyal sa paggawa ng “Destruction of Daisy” na sex at physical abuse videos ang naaresto ng pulisya sa Barangay 18, Malaybalay City sa Bukidnon noong Huwebes.

Kinilala bilang isang MC, na pinaniniwalaang kasab­wat ni Scully, 53, sa pagre-recruit ng mga kabataan para sa cybersex activities ay naaresto ng pulisya at ngayon ay nakadetine na sa Malaybalay City Jail sa Barangay Lumbia habang inihahanda ang kasong apat na bilang na qualified trafficking.

Nauna nang inihayag ng National Bureau of Investigation na si Scully at ang kasama nito ay nagsasagawa ng cybersex operations sa Southern Philippines, sa pamamagitan ng pag-aalok ng pagkain at pera sa mga kapos na kabataan kapalit ang pakikipagtalik habang kinukuhanan ng video at ang video footage naman ay ibinebenta sa internet.

Si Scully ay naaresto ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa pamumuno ni Sr. Supt. Alecander Tagum sa Malaybalay City noong 2015 makaraang matagpuan ang dalawang kabataang babae sa loob ng isang apartment na nakakadena na hubo’t hubad.

Matapos ang pagkakatuklas sa kinaroroonan ni MC, agad nagsagawa ng operasyon ang mga awtoridad hanggang sa maaresto ito.