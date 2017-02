Gabriela gigil sa UST

Nanggigil ang grupong Gabriela sa administration ng University of Sto. Tomas (UST) dahil sa halip na proteksyunan ang kanilang estudyante na biktima umano ng sexual harassment ay sinisi pa ito.

Ayon sa nasabing grupo na kinakatawan nina Reps. Arlene Brosas at Emmi de Jesus sa Mababang Kapulungan ng Kongreso, hindi umano katanggap-tanggap ang ginawa ng UST sa kanilang estudyanteng babae na biktima ng sexual harassment.

Unang nag-viral sa social media ang post ng kapatid ng sinasabing biktima na Fine Arts and Design student sa nasabing unibersidad, na hindi nito nagustuhan ang tila paninisi pa umano ng UST Office of Student Affairs (OSA) sa kanyang kapatid.

Nag-ugat ang isyung ito sa panghihipo umano sa biktima nang makatulog sa loob ng UV Express pauwi sa kanilang bahay noong nakaraang taon. Ipinost niya sa social media ang nangyari sa kanyang kapatid upang bigyang babala ang iba pang estudyante.

Isang graduating Engineering student ng UST ang umano’y nanghipo sa biktima na ayon sa UST report ay napagkamalan lamang o falsely accused.

Sinisi rin umano ang biktima na hindi sumunod sa “due process requirements under the law”.

“We found this deeply alarming, as the UST’s primary concern is due process and its reputation rather than the protection of its sexually molested student.

In effect, the UST administration is emboldening sexual offenders and silencing many more students who may have experienced the same situation,” ayon sa Gabriela.

Dahil dito, sumaklolo ang mga abogado ng nasabing organisasyon ng mga kababaihan at pinag-aaralan na ang susunod na hakbang laban sa pamunuan ng nasabing eskuwelahan.