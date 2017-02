FULL FORCE SA SAGIP-OMBE

Agad-agad ­tinugunan ng Blas Ople Center ang pagpapasaklolo sa Abante ng isang overseas Filipino wor­ker (OFW) na diumano’y minamaltrato at unti-unting pinapatay ng amo nito sa Jordan.

Ayon kay Susan ‘Toots’ Ople ng Blas Ople Center, ­ipinarating na niya sa ­pamunuan ng Department of ­Labor and Employment (DOLE) sa Jordan, partikular kay Labor Attaché ­Linda Herrera, ang mensahe at hinaing ng ­kababayang si ­Josalyn O. Ombe, 35-anyos, isang ­domestic helper sa Mada­ba ­Amman Jordan at may lokal na address na no.2336 Alabastro St., San Andres Bukid, ­Manila.

Gamit ang kanyang Facebook account ay nag­pasaklolo sa Abante ang naturang kababa­yan.

Aniya, nakausap na rin niya si Herrera sa pamamagitan ng tawag sa cellular phone na kung saan inihayag nito ang problema hinggil sa pagmamaltrato ng employer kay Ombe.

Nangako naman umano ang naturang labor ­attaché na tutulungan nila ang nasabing OFW para masagip at maiuwi sa Pilipinas.

“Nawa’y makauwi na si Ombe sa piling ng kanyang pamilya ito po ay aming susubaybayan ang kaso at sa oras na mapatunayan na nagkasala ang employer nito ay manana­got ito sa batas,” ani ni Ople.

Maging aniya ang World Class Inc. ­Agency na pinag-apla­yan ni Ombe ay kanila rin itong iimbestiga­han dahil sa walang hakbang na ginagawa sa paghingi ng tulong ng nasabing Pinay.

Sinabi pa ni Ople na ibinigay na rin niya kay Herrera ang pangalan ng employer at address ng amo ni Ombe na si Ahmed Saleem Marashdeh, taga-Madaba, ­Amman, Jordan.

Makikipag-ugnayan din si Ople sa pamilya ni Ombe para sa agarang pagpapauwi sa kanilang mahal sa buhay.

“Bibilisan po ­namin itong pagsagip kay Ombe lalo’t nanganganib ang buhay niya sa kamay ng kanyang amo, base sa mga ipinadalang mensahe niya,” paniniyak ni Ople.