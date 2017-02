FOI bill lusot na sa komite lebel sa Kamara

By Tina Mendoza

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Lusot na sa House committee on public information ang Freedom of Information (FOI) bill.

Sa ginawang botohan sa komite ay nakakuha ng unanimous ang consolidated version ng FOI.

Sa ilalim ng nasabing panukala, inaatasan ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na awtomatikong magpalabas ng impormasyon sa anumang mga kontratang pinasok nito gayundin ang pagpapalabas ng Statement of Assets Liabilities and Networth ng lahat ng mga opisyal ng tanggapan.

Kung mayroon umanong request for information ang publiko ay dapat sagutin ito agad ng ahensya sa loob ng 15 araw. Kung may pagkakataon na hindi umano matutugunan ang ni-request na impormasyon ay kailangang sagutin pa rin ito kalakip ang paliwanag kung bakit tinatanggihan na maibigay ang hinihinging impormasyon.

Tanging ang limitas­yon umano sa FOI ay ang hindi pagpapalabas ng impormasyon na may kaugnayan sa national security, foreign policy, personal privacy, business trade secrets at kung may isinasagawang imbestigasyon sa usapin.

Nakapaloob sa nasabing panukala na ang sinumang lalabag sa FOI ay kakasuhan ng administratibo hanggang pagsibak sa serbisyo.