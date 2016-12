Paskong Pasko ang Mahindra na kinailangang dumayo pa sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan para mapatigil ang may isang buwang pangangapa sa PBA Philippine Cup.

Umahon ang Floodbuster mula sa 15-point deficit sa last 7:58 ng regulation para sa sorpresang pagkaldag ng 97-93 overtime win kontra Blackwater at umentra sa win column pagkatapos ng six games bagama’t nasa kailaliman pa rin.

Inakay ni Alex Mallari ang Mahindra sa career-high tying 23 points – highest output sa four seasons – kasama ang sahog na 11 rebounds.

Natuldukan ang two-game winning run ng Elite na bumagsak sa solo fourth sa 4-3.

Jumper ni Roi Sumang ang nagbaon sa Floodbuster sa 64-79, pero hindi nasiraan ng loob kasabay sa pagkaubos ng gas sa tangke ng Elite. May tsansa pa ang Mahindra na itakbo ang panalo sa regulation pero kumabyos ang b­uzzer-beating attempts nina Nico Elorde at Nico Salva

“I wish we could play here every week,” pabirong bungad ni Mahindra coach Chris Gavina. “T­oday was a lot of ‘we’ ball and we were able to make those plays defensively.”

Seven sa 19 points ni Araña ay sa OT at may 14 si Nico Salva sa Mahindra. Tumapos ng eight points at 14 rebounds si Mark Yee.