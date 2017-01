FIL-AM INUPO NI TRUMP

Itinalaga ni United States President Donald Trump ang isang Filipino-American sa White House bilang Assistant Press Secretary.

Nabatid na naitalaga si Ninio Joseph Fetalvo, bilang assistant press secretary kung saan hawak nito ang mga isyu na may kaugnayan sa healthcare, education, transportation at veterans affairs.

Bago ang pagkakatalaga sa kanya sa White House, nagsilbi si Fetalvo bilang spokesman at Florida communications director sa Republican National Committee (RNC).

Nagsilbi rin siya sa Asian Pacific American press secretary ng RNC, bukod sa naging deputy director of media affairs ng 2016 Republican National Convention.

Nabatid na si Fetalvo ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Political Communications sa George Washington University’s School of Media and Public Affairs sa loob lamang ng tatlong taon.

Ang 23-anyos na si Fetalvo ay anak ng isang Filipino immigrants, ipinanganak at lumaki sa Southwest Florida.