Sa gitna ng matinding laban na pinagdadaanan niya ngayon, patuloy na naninindigan si Sen. Leila de Lima na hindi siya titiklop bagkus ay patuloy na ipaglalaban na mamayani ang katotohanan at hustisya sa bansa.

Kahapon ay nanawagan si De Lima sa mga miyembro ng Fourth State na bantayan ang demokrasya laban sa napipintong pagbabalik ng diktadurya, at sa taumbayan na maging mapagmatyag at huwag hayaan ang administrasyon na patuloy na labagin ang karapatang pantao at ang Konstitusyon.

“I am hopeful that we will not remain silent in the face of the daily killings taking place in our midst, the flagrant violations of our fundamental rights, and the deliberate efforts to poison our minds, and that of our children,” giit pa nito.

“Let us fight for our rights, let us fight for justice, let us fight for democracy,” pagtatapos ng senadora.

Suporta ng mga kabaro

Ganito rin ang nilalaman ng mensahe ng suporta ni Sen. Francis ‘Chiz’ Escudero para kay De Lima.

“As her colleague in the Senate, I am saddened by recent events. I know Sen. De Lima to be a fighter and a courageous person who will not let this dampen her spirits,” ayon kay Escudero.

“I pray that truth and justice will prevail in her case — whomsoever its face may look favorably upon — and likewise pray for her children as she faces perhaps the toughest battle in her life… Finally, I pray that she keep the faith and not lose hope in the knowledge and belief that ‘this, too, shall pass’,” ani Escudero.

Si Sen. Bam Aquino, kapartido ni De Lima sa Liberal Party(LP), ay patuloy pa ring kinondena ang hindi pagsunod sa tamang prosesong legal sa pagkulong sa senadora para lamang sa isang political vendetta.

“Kahit walang paper trail, kahit galing sa mga kriminal na nabigyan ng pabuya ang mga testimoniya, kahit walang kapani-paniwalang ebidensiya, ikukulong ka pa rin. It is condemnable that the administration railroads rules and processes for political vendetta,” ayon kay Aquino.

“At the very least, the administration must show good faith and guarantee Sen. De Lima’s safety and security,” dagdag pa ni Aquino.





Sumuko sa CIDG arresting team

Sumuko kahapon ng umaga sa operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) si De Lima kung saan nanindigan itong hindi siya nahihiya na makulong sa ipinaglalabang karapatan ng taumbayan.

“Karangalan ko po na ako’y makulong dahil sa mga pinaglalaban ko,” diin ni De Lima sa isang ambush interview bago sumuko sa awtoridad.

Muli ring itinanggi ng senadora na nagkaroon siya ng koneksyon sa mga drug lord sa New Bilibid Prison (NBP) at nakinabang siya sa drug money tulad ng isinasaad ng isinampang kasong kriminal ng Department of Justice (DOJ) sa Muntinlupa Regional Trial Court.

“Inosente po ako. Wala pong katotohanan at pawang mga kasinungalingan ang mga ipinaparatang po nila sa akin na ako ay diumano ay nakinabang sa droga, diumano ay tumanggap ng drug money, diumano ay nag-coddle o nag-protect ng mga drug convicts. Pawang mga kasinungalingan ‘yan. Lalabas po ang katotohanan sa tamang panahon,” diin ng senadora.

Tiniyak pa ni De Lima na kahit siya ay nakakulong, hindi siya tatahimik sa pagtuligsa sa mga kalabisan ng administrasyong Duterte, lalo na ang pagpatay sa mga inosenteng tao sa kanilang giyera kontra droga.

Matapos na kusang sumama sa arresting team ng CIDG at ibiyahe patungong Camp Crame, dakong alas-11:00 ng umaga nang dumating ang convoy ni De Lima sa Muntinlupa RTC at iniharap kay Judge Juanita Guerrero na siyang nag-isyu ng arrest warrant laban sa kanya.

Nasa tatlong minuto lamang na nanatili si De Lima kasama ang abogadong si Atty. Alex Padilla at isang Supt. Tamayo at dito ay ipinag-utos ni Guerrero na pansamantalang ikulong si De Lima sa Camp Crame Custodial Center.

Walang air-con, walang shower

Walang air-con, walang shower at tanging electric fan, tabo at kama ang nasa loob ng selda ni Sen. Leila de Lima sa PNP Custodial Center.

Ito ang pagsasalarawan ni Chief Supt. Philip Philips, hepe ng PNP-HSS sa kinalalagyan ngayon ng detenidong senadora.

Sinabi pa ng opisyal na pang-26 na bilanggo si De Lima at nag-iisang babae na ipinasok sa PNP Custodial Center.

Noy nakausap ni De Lima

Nagkausap umano si Sen. Leila de Lima at dating Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III sa telepono bago umano boluntaryong sumuko sa mga awtoridad kahapon ng umaga.

Ayon ito sa staff ng senadora na si Ferdie Maglalang.

Sinabi ni Maglalang, nagkausap umano ang dalawa ngunit hindi niya umano alam kung ano ang pinag-usapan.

“Nagkausap sila kaninang umaga, hindi ko alam ang sinabi,” ayon pa kay Maglalang.

Kwento pa ni Maglalang, hindi nakatulog nang maayos ang senadora kamakalawa at hindi rin nakakain nang maayos dahil na rin sa mga pangyayari.