Exemption sa number coding sinuspinde

Matapos dagsain ng mga nag-a-apply, pansamantala munang sinuspendi ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang pag-isyu ng exemption para sa Unified Vehicular Volume Reduction Program (UVVRP) o Number Coding Scheme.

Ayon kay MMDA officer-in-charge at General Ma­nager Tim Orbos, dahilan ng pansamantalang suspension ng pag-isyu ng exemption para sa UVVRP ay upang rebyuhin muna ito dahil sa napakaraming nag-a-apply at dahil dito ay baka hindi mabawasan ang mga sasakyan at hindi masolusyunan ang trapik sa Metro Manila.

Sinabi pa nito na ang pag-isyu ng exemption ay hindi aniya mandatory, subalit kailangan aniyang sumailalim muna ito sa evaluation.

Pinaalalahanan din ng MMDA ang publiko na base sa MMDA Memorandum Circular, na kahit aniya wala itong exemption certificate, awtomatikong pinapayagan ang isang motorista na kahit coding ito ay makakadaan ito sa mga pangunahing lansangan na hindi huhulihin kapag emergency, official at marked media vehicles at iba pa.

Sa ilalim ng UVVRP, ang behikulong may plakang 1 at 2 ay bawal sa mga major thoroughfares tuwing Lunes; 3 at 4 tuwing Martes; 5 at 6 tuwing Miyerkules; 7 at 8 tuwing Huwebes at ang 9 at 0 tuwing Biyernes.