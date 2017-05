Excellent trust rating ni PDU30, expected

Inaasahan na ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang excellent trust rating ni Pangulong Rodrigo Duterte batay sa resulta ng Social Weather Stations (SWS) first quarter 2017 survey.

“I think that is expected,” komento ni Panelo sa isang panayam kahapon.

Simple lamang aniya ang ‘formula’ ni Pangu­long Rdorigo Duterte kaya napapanatili ang mataas nitong trust rating.

“Well, ‘di ba, si Presidente naman eh regardless of reception ng tao sa kanya palaging sinasabi niya kung ano ang ibigay sa aking tungkulin ng Saligang Batas gagawin ko iyon; regardless of the reaction.

Iyan ang kagandahan sa kanya eh. Hindi niya iniintindi kung anong… basta ‘yung tama sa kanya gagawin niya,” paliwanag ni Panelo.