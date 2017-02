Ex-PNoy atbp, present sa Edsa ‘31

Dumalo sa pagdiriwang ng ika-31 anibersaryo ng Edsa Revolution sa People Power Monument si dating Presidente Benigno Aquino kahapon.

Kasamang dumalo ni Aquino ang pinsang si Senator Bam Aquino at iba pang mga miyembro ng Liberal Party kabilang sina Sen. Francis Kiko Pangilinan at Franklin Drilon at kaalyadong si Senadora Risa Hontiveros. Lahat sila ay nakaitim na mga shirts na may dilaw na ribbon.

Matatandaang taong 1986 nang dumagsa ang milyong Filipino sa EDSA upang patalsikin si da­ting Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nasundan ito ng People Power Revolt na naging daan upang maging pangulo naman si dating Presidenteng Corazon Aquino.