“Evil will not triumph” – Sen. De Lima

Updated: as of 2:45 pm

Naglabas ng kanyang saloobin sa pamamagitan ng hand written si Senadora Leila De Lima patungkol sa pagkadismaya nito sa tinawag niyang ‘injustice’ hindi lamang para sa kanya kundi sa lahat ng naging biktima ng inhustisya sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon.

Sa kanyang sulat-kamay na liham para sa mga mahal sa buhay, iginiit ni De Lima na bagama’t napaghandaan niya ang ganitong sitwasyon, nangingibabaw pa rin sa kanyang katauhan ang paghingi ng hustisya at katotohanan.

“My heart also bleeds for all other victims of injustice those who were falsely accused and now cramped in severely congested jails,” bahagi ng liham ng senadora.

Ang kopya ng liham ng senadora ay ipinadala sa North America news correspondent ng ABS-CBN na si Ben Llorente.

May patama rin si De Lima sa kanyang liham kung saan iginiit nito na kailanman ay hindi magtatagumpay ang kasamaan at mangingibabaw din ang kabutihan kaya’t nanawagan siya mga kaanak, tagasuporta at sa buong sambayanan na manatiling matatag at mapagbantay sa mga kaganapan.

Si Senador De Lima ay nanatili sa Philippine National Police (PNP) custodial center sa Camp Crame matapos itong arestuhin sa kasong drug trafficking noong Pebrero 24