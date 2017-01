Ethics case status: It’s complicated!

By Boyet Jadulco

Sa tatlong kasong isinampa sa Senate committee on ethics laban kay Sen. Leila de Lima, ang unang naghain ng kaso ang siyang nagpapagulo sa pag-usad ng kaso.

Isiniwalat ni Senate majority leader Vicente ‘Tito’ Sotto III, chairman ng nasabing komite, na maaaring desisyunan ng komite sa susunod na linggo ang isyu ng jurisdiction sa unang dalawang complaint laban kay De Lima subalit nagkaroon pa ng komplikasyon.

Kwento ni Sotto, gusto kasi ng first complainant na si Abelardo de Jesus na sumakay sa third complainant na sina House Speaker Pantaleon Alvarez, House majority leader Rodolfo Fariñas at Oriental Mindoro Rep. Reynaldo Umali.

May problemang dapat resolbahin ang komite sa unang dalawang complaint patungkol kung may jurisdiction ba ang ethics committee sa pagkakasangkot ni De Lima sa Bilibid drug trade habang siya ay kalihim pa ng Department of Justice (DOJ).

Ang ikatlong complaint naman ay ginawa habang senador na si De Lima nang bigyan niya ng payo ang dati niyang driver na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa im­bestigasyon ng Kamara sa Bilibid drug trade kung saan nauugnay ang pa­ngalan ng senadora at ng dating driver nito.

“In the next few days baka mapilitan kaming desisyunan yung jurisdiction, pero ang kumplikasyon lang itong unang complainant isinasama yung complaint kay Ronnie Dayan dito sa House,” pagsisiwalat ni Sotto.