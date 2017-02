ERICH, SINUMBATAN NG NETIZENS!

Marami ang ­nagulat nang makitang magkasama ­sina Daniel Matsunaga at ­Erich Gonzales sa picture. Ang nag-post sa Instagram ay ang Star Magic handler na si Love Capulong.

Ang short hair ni Erich ang nagpatunay na very recent lang. Magkasama sina Daniel at Erich sa ibang bansa for a show na ang alam ko ay kagabi rin sila umalis.

Tama naman ang comments na nabasa namin na naka-kontrata na ang mga ito prior to the break-up kaya kailangan nilang i-honor ang contract.

Ang bilis lang manghusga ng ibang netizens at pinaratangan agad na promo or publicity lang daw pala ang break-up at mga sinabi ni Erich.

Sinumbatan pa ito na sinabing hindi sila friends ni Daniel, tapos hayun naman daw pala.

Hindi naisip ng ilang netizens na nang-bash agad na for the sake of being professional, kailangan nilang maging civil din sa isa’t isa. I-set aside muna anumang personal differences nila at ituloy lang ang trabaho.

Pero siyempre, dahil din sa post na ‘yun, marami rin ang naligayahan at umasang sana raw magkausap at magkaayos muli ang dalawa.

Sa caption ng Star Magic handler, wala itong ­binanggit na nagkabalikan, parang moving-on na nga ang ­dating na, “A lot of things have been said these past two weeks, but with God’s grace, they’re on their road to healing and finding peace.”

Sa isang banda, bago umalis, nakita namin ang post ni Erich kasama si Charo Santos-Concio. Nagpasalamat si Erich sa guidance and support daw ­nito sa kanya at sa mga wisdom na in-impart sa kanya.

Kapansin-pansin na pareho ang damit ni Erich noong kausap niya si Madam Charo at sa picture na magkasama sila ni Daniel.