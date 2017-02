Endo nganga pa rin; P2K bonus lang muna

By Boyet Jadulco

Imbes na gawing regular na empleyado na siyang katuparan sana ng ‘campaign promise’ na pagbura sa endo (terminong gamit sa kontraktuwalisasyon), bonus na P2,000 lang ang ipinagkaloob ng pamahalaang Duterte sa mga ‘job order’ at contractual employees sa gobyerno.

Base sa Administrative Order No. 2 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte, makakatanggap ng one time P2,000 bonus ang mga contractual at job order na manggagawa na nagtatrabaho para sa gobyerno sa loob ng mahigit sa apat na buwan hanggang noong Disyembre 15, 2016.