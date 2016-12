Endo, illegal contractualization matatapos na

Kumpiyansa ang Department of Labor and Employment (DOLE) na matatapos nang tuluyan ang paglusaw sa ‘endo’ at illegal contractualization sa buong bansa.

Ito ang sinabi ni Labor Secretary Silvestre H. Bello III, kung saan libu-libo na umanong mga manggagawa ang nakatitiyak nang magi­ging regular sa trabaho.

“We are on track with our objective to eliminate ‘endo’ and other forms of illegal contracting arrangements,” sabi ni Bello.

Aniya, sa kasalukuyan ay nasa kabuuang 32,437 manggagawa na ang nakatitiyak ng job security matapos na sumunod ang kani-kanilang employers at contractors na gawing regular status ang trabaho ng mga ito.

Sa nasabing bilang 28,772 manggagawa ang naging regular matapos ang isinagawang 186 na konsultasyon at pakiki­pagpulong sa may 9,100 establisimyento.

Habang nasa 3,665 manggagawa rin ang na­ging regular sa trabaho makaraan ang isinagawang pag-iinspeksyon ng DOLE Regional Offices sa 17,147 establisimyento at kontraktor.

Idinagdag pa ni Bello, na nangako na rin umano ang ilang kumpanya na gawing regular ang kanilang mga manggagawa kabilang ang mga kumpanya ng SM na mayroong 4,796 na manggagawa, ang convenience store chain na 7-Eleven na may 800 manggagawa at ang Rustan’s Department Store na mayroong 1,200 manggagawa.

“But while some companies volunteered to regularize their workers, seven manpower agencies in Luzon became the first recipients of the cease-and-desist orders (CDOs) from the labor department,” sabi pa ni Bello.