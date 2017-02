Empleyado ng SBMA dismayado

Nagpahayag ng pagkadismaya ang ilan sa mga empleyado ng Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) dahil sa pagmamatigas umano ng kanilang Chairman na si Martin Dino na makuha ang appointing power sa pagtatalaga ng mga empleyado gayung malinaw naman sa isinasaad sa ruling ng Civil Service Commision (CSC) na hawak ito ni SBMA Administrator at Chief Executive Officer (CEO) Atty. Wilma T. Eisma.

Sa panayam ng Abante sa mga empleyado ng SBMA na nakiusap na huwag na silang pangalanan, nangangamba sila sa magiging kahihinatnan ng hindi pagrespeto umano ng kanilang Chairman sa pahayag ng Malacañang at CSC kaugnay sa inaasam-asam na appointing power.

Ang pangamba ng mga empleyado ay nag-ugat nang magsimulang umikot ang mga tauhan at consultants umano ni Dino sa mga departamento ng SBMA kung saan ay ipinagkakalat umano na sila ang itatalagang head ng naturang departamento kabilang na ang posisyon para sa Deputy for Administrator for Investment kung saan ay may nauna nang itinalaga ni Atty. Eisma ang isang Kenneth Rementilla na mula sa rank and file employee’s.

Kung pagbabasehan umano ang Executive Order No. 340 section, malinaw na nakasaad na ang duties at powers ng SBMA chairman ay kabilang sa pagpe-preside sa lahat ng SBMA board meetings, tiyakin na ang mga pulisiya at direktiba na binuo ng SBMA board ay nasusunod at naipapatupad at ang gampanan ang kanyang tungkulin bilang SBMA Chairman na iniatang sa kanya ng Pangulo at ng SBMA board.

“Siguro kaya malakas ang loob ni Dino dahil palagi niya sinasabi sa mga speeches niya na may utang na loob sa kanya si Pangulong Duterte at kung hindi dahil sa kanya ay hindi magiging Pa­ngulo ng Pilipinas si Tatay Digong.” ayon pa sa isang empleyado ng SBMA.