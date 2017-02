ELLEN, AYAW NANG BUMALIK KAY BASTE!

Nagbigay na ng detalye si Ellen Adarna sa naging relasyon nila ni Presidential Son, Baste Duterte, sa pagharap niya sa media sa presscon ng Moonlight Over Baler, na pinagbibidahan nina Vin Abrenica, Sophie Albert at Elizabeth ­Oropesa, na dinirek ni Gil Portes.

Ginanap ang presscon sa Limbaga 77 Resto sa Tomas Morato, Quezon City. At nakakatuwa naman, na hindi nag-inarte si Ellen na sagutin lahat ng mga tanong na may kinalaman sa naging relasyon nila ni Baste at sa break-up nila.

Ayon kay Ellen, 8 months inabot ang relasyon nila ni Baste. Nilinaw niyang noong nangangampanya pa lang si PDU30, nanliligaw na si Baste sa kanya.

Nagpabalik-balik daw ito ng Manila at Davao at nalaman lang niya na interesado ito sa kanya nu’ng sabihin nitong nanliligaw na pala ito sa kanya.

“Kasi ako ‘yung type na ako ‘yung nanliligaw dati. Siya kasi hindi siya nakatira rito (sa Manila). Pero, palagi ­siyang pumupunta rito until na sinabi niya na alam mo bang nililigawan kita? So, ayun,” tsika ni Ellen.

Tumanggi lang ang aktres na ibahagi sa press ang rason ng break-up nila. Mas ginusto niyang itago na lang ito sa kanyang sarili.

Pero, hindi itinanggi ni Ellen na ipinakilala na siya ni Baste sa ama nito sa isang dinner kung saan nandoon ang ama nitong si PDU30 na ginanap sa Malacañang.

Sigurado si Ellen na alam ni Presidente Duterte ang relasyon nila ng anak nito dahil ito raw mismo ang nagsabi sa kanya tungkol dito.

Hindi na nagsalita pa si Ellen sa kung ano ang naging takbo ng usapan nila ni Presidente. Gaya ng pagdadamot niyang ibahagi ang rason ng break-up, mas ginusto niyang itago ito sa sarili.

Nagpaliwanag si Ellen sa mga makahulugan niyang posts sa Instagram na may kinalaman sa pagiging single niya uli kasabay nang pagkumpirma niya sa hiwalayan nila ni Baste.





Sinabi niya kasi sa isa niyang post na ayaw na niyang mapaka-ermitanyo at lalabas na siya uli para mag-party. Hindi raw pagwawala ‘yun dahil naghiwalay sila ni Baste.

“Kasi, matagal akong naging hermit before pa Baste. Mga 2 years na ayaw kong ­lumabas, ayaw kong makakita ng tao, ayaw ko ng tao, maka-meet ng mga tao. Ayaw kong mag-­socialize.

“Ahmm hindi naman din dahil sa kanya kaya ako lumabas recently. Gusto ko lang ­maka-meet ng new people, meet new friends,” sambit pa rin ni Ellen.

Magkaibigan daw sila ni Baste ngayon. ‘Yung photo at video na pinoste niya sa IG niya na magkasama sila, kuha ‘yon kamakailan lang.

Isang pagpapatunay na magkaibigan pa rin sila kahit naghiwalay sila nito.

“We still are really good friends. Kasi kaming dalawa we can talk about anything. Kasi sayang naman na maging bitter kami sa isa’t isa.”

Hindi na nakikita ni Ellen na magkakabalikan silang dalawa ni Baste lalo at mas magandang maging magkaibigan na lang daw sila nito.