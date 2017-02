EJK victims walang hustisya kay Aguirre — VP Leni

By Bernard Taguinod

Malaki ang pangamba ni Vice President Leni Robredo na hindi makamit ng mga biktima ng extrajudicial killings (EJK), lalo na iyong mga pinaslang ng mga pulis na sinasabing tumanggap ng bayad kapalit ng pagpatay, hangga’t si Sec. Vitaliano Aguirre II ang kalihim ng Department of Justice (DOJ).

Ito ay matapos sabihin ni Aguirre na ang nilalaman ng Amnesty International (AI) report sa ‘war on drugs’ ni Pangulong Duterte ay bahagi ng ‘grand conspiracy’ para mapabagsak ang kasalukuyang administrasyon.

Ang labis na ikinalulungkot ng bise presidente ay ang pangyayaring hindi pa man nasisilip ng kalihim ang report at ni hindi pa naiimbestigahan kung mayroong mga pruweba ang mga nilalaman nito ay nakalundag na ito sa konklusyon na paninira lang ito sa gobyernong Duterte.

“Pero sana, kasi ‘pag ikaw ay Department of Justice, ikaw ang mag-iibestiga. Ikaw iyong may prosecutorial power, wala muna sanang judgments hanggang hindi mo pa napapag-aralan,” ani Robredo.

Idinagdag pa nito na “…Kasi kung mayroon kaagad nang judgments, ano iyong assurance natin na justice will still be served kung mayroon nang decision kahit wala pang imbestigasyon?”