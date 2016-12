EJK victim natagpuan

JAEN, Nueva Ecija — “Adik Ako ‘Wag Tularan Merry Christmas”.

Ito ang mga katagang nakasulat sa packaging tape na pinanggapos sa kamay ng biktima ng extra judicial killing na natagpuan noong Miyerkules ng madaling-araw sa NIA Road, sakop ng Purok 1, Brgy. San Jose sa bayang ito.

Ayon sa ulat ni P/Chief Inspector Joel de la Cruz kay Mayor Sylvia Austria dakong ala-1:55 ng madaling-araw noong matagpuan ni Reynaldo Figueroa Paynor Jr., 41, magsasaka, residente ng Brgy. San Vicente rito, ang naturang biktima ng EJK habang siya ay nanghuhuli umano ng palaka.

Ang bangkay na tinatayang mga 32-37 taong gulang at taas na 5”4’-5”6’, na may tattoo ng alakdan sa kanang braso at nakasuot ng kulay itim na camouflage cargo short at itim na T-shirt.