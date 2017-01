EJK, fake news vs Simbahan, pasok sa CBCP assembly

Tweet on Twitter

Kabilang sa mga agenda na tatalakayin ng mga obispo ng Simba­hang Katolika sa tatlong araw na plenary assembly na sinimulan kahapon ang mga isyu hinggil sa pagpapalit ng uri ng gobyerno, extrajudicial killings (EJK) at mga pekeng balita sa internet na umaatake sa Simbahan.

Sinabi ni Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) Secretary General Father Marvin Mejia, may mga eksperto sila na inimbitahan para talakayin ang isyu ng pederalismo na isinusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Gusto umanong malinawan ng mga obispo kung ano ang pederalismo bago sila maglabas ng anumang pahayag hinggil sa plano ng administrasyon na palitan ang uri ng pamahalaan ng Pilipinas.

Gayundin, inaasahang tatalakayin din naman ng mga Obispo ang dumaraming biktima ng EJK sa bansa dahil na rin sa inilunsad na war on drugs ng Duterte administration.

Isang documentary film pa umano hinggil sa extrajudicial killings ang nakatakdang panoorin ng mga obispo ngayong gabi (Linggo).

Tatalakayin din umano ng mga obispo ang paggamit ng social media para sa evangelization at pagninilay sa ethics ng digital life, bunsod na rin ng mga peke at mapanirang balita na kumakalat ngayon sa internet at umaatake sa Simbahan.