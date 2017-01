EDITORIAL: Walang puwang ang terorismo!

Tweet on Twitter

Isang taxi driver ang nagkomento, “Dito sa Pilipinas, walang puwang ang mga terorista-teroristang ‘yan.

‘Yung ISIS, hindi makakagalaw sa Pilipinas nang hindi natutu­nugan. Bakit ‘ika mo? Likas na tsismoso’t tsismosa ang mga Pinoy e.

Kapag may bagong kapitbahay, tumatagos ang ­antenna ng mga tsismosa. Kinikilatis ‘yung dayo. Pa’no makakalusot ang mga terorista, lalo kung dayuhan?”

May punto naman. Kaya nga naniniwala ang tao dito sa pahayag ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na walang peligro ng terror attacks sa ­‘Pinas.

Kung mayroon man ­kasing nare-recruit na Pinoy itong ISIS, mas maliit ang tsansa na gumawa sila ng mass destruction laban sa kapwa Pinoy.

Unang-una, napakalaki ng kaibahan ng Pinoy sa ibang lahi dahil sadyang mapagmahal, may takot sa Diyos at tahing-tahi ang family ties. Mahirap itong mabura ng kahit anong pambi-brainwash ng anumang ideyolohiya.

Kahit ang pinakahalang ang kaluluwa na Pinoy criminal, kapag iniharap sa pamilya nalulusaw ang tigas ng puso.

Kung pagbabasehan ang ganitong katangian ng mga ­Pinoy, mahihirapan nga tayong mapasok ng ISIS.

Kaya hindi maiwasang mapagdudahan ang nangyayaring mga bombings sa bansa nitong mga nakaraang araw. Totoo bang terorista ang nasa likod nito?

Ngayon naman, sinasabi mismo ng Pangulo na pinopondohan daw ng drug money ang mga terror plots.





Ibig sabihin ba nito, bigo ang ­kampanya ng pamahalaan laban sa illegal drugs?

Bakit nakakaya pa nilang magpondo ng ganitong uri ng karahasan?

Kung hindi ganap na ­naputol ang operasyon ng illegal drugs sa bansa, mukhang kinain ng Pangulo ang kanyang campaign promise na buburahin niya ang drugs sa Pilipinas, “in 3 to 6 months!”

Nasasaktan na ang drug syndicates kaya desperado nang manggulo? ‘Yun pa rin ang ­punto: hindi nabura ang problema ng illegal drugs sa loob ng anim na buwan.

Isa pang ipinagmamalaki ng pulisya ay bumaba ang crime rate. E kung ang simpleng kriminalidad ay naresolba, bakit itong paisa-isang bombings ay hindi masugpo?

Huwag naman sanang mangyari ang pangamba ng ilan na nililikha itong artipisyal na sitwasyon ng karahasan para mabigyan ng katwiran ang Martial Law.