EDITORIAL: Transparency sa pondo!

Magpa-Pasko na, marami pa ring isyu na pinagbabalitaktakan sa social media. Pinupulitika nga lang ba si Pangulong Digong Duterte ng mga talunan o sadyang ­lehitimo ang mga isyung ipinupunto?

Ang angal kasi ng mga katrops ni Pangulong Duterte sa kanyang administrasyon, wala na silang ginawang tama.

Binabatikos ang naalangang performance-based bonus ng mga public school teachers.­ Pero binabatikos din ang pamumudmod ng paldong bonus sa matataas na opisyal ng pulisya.

‘Pag walang bonus na binigay, pinoprotesta. ‘Pag naman nagbigay ng bonus, ­kinukuwestyon. Saan daw hinugot ni Pangulong Duterte iyong P50,000-P400,000 na bonus ng mga pulis sa key positions?

Ang nangyari tuloy, iba-iba ang sumunod na pahayag ng PNP officials. May nagsabing hindi natuloy, meron namang ­kumukumpirma na naibigay na raw.

Hirit naman siyempre ng mga nasa mabababang ranggo at karaniwang pulis, bakit sila lang ang may bonus? Lahat naman sila nagtatrabaho. Lahat naman pursigido sa pagsugpo sa krimen, lalo na nga sa pinaigting na ‘war on drugs’. Sila pa nga raw mismo ang napapasabak sa mga nanlalabang suspek. Pero ang me paldong bonus, mga opisyal lang nila.

Hindi dapat masamain ng mga nakapuwesto ang sala-sa-init, sala-sa-lamig na reaksyon ng publiko. Natural lang na kapag pondo ng bayan ang pinag-usapan ay kakalikutin talaga.

Kapag hindi maibigay ang inaasahang bonus gaya ng sa mga public school teachers, natural magtatanong bakit? Kasama naman talaga raw ito sa pinagkakagastahan ng taxpayers’ money. Isa pa, inaasahan ito ng mga titser.

Kapag naman namudmod ng bigtime bonus sa iilang pulis, kahit pa sabihing ‘cash gift’ ito ng Pangulo, itatanong pa rin ­talaga kung saan galing.

Kung galing sa kaban ng bayan, lalong dapat busisiin kung tama ba na ang ganito kalaking pera ay pakinabangan lang ng iilan. Kahit pa discretion ng Pangulo ang pera sa president’s fund, importante pa rin ang transparency.





Ang pera ng bayan, kahit saang ahensya o opisina pa ng gobyerno ilaan, pera pa rin ‘yan ng bayan na kailangang ayusin ang paggasta. Hanggang sa kaliit-liitang sentimo, dapat ilatag sa taumbayan kung saan ginasta at bakit doon napunta.

Lalo pa nga’t may ‘savings’ na iniwan ang nagdaang administrasyong Aquino, hindi ito dapat basta malustay nang walang paliwanag.