EDITORIAL: Pwede naman palang buhay sa drug raid!

Ipinakita ng National Bureau of Investigation (NBI) kung paanong manghuli ng buhay na suspek sa isang lehitimong drug operation.

Talagang bumilang ng buwan. Buong tiyaga at ingat na ikinahon ang kaso. Kinalkal ang bawat impormasyong hawak.

Pinostehan ng mga ahente ang mga natukoy na lugar. Isang mahusay na ‘casing’ ang matagumpay na nailatag.

Simula Setyembre, sinubaybayan na ang mga taong pinagdududahan at binantayan ang mga bahay na nababanggit sa nakuha nilang impormasyon.

Naging napakaingat din sa pag-eestablisa ng kaso laban sa mga suspek. Pati ang search warrant, hindi minalasado.

Pero kahit sa aktuwal na pagsisilbi nila ng warrant mula sa korte, hindi rin inapura dahil sa natunugang mas malaking operasyon.

Ang ginawa ng NBI team, sinundan ang mga nakatimbreng kotse hanggang sa maikarga nga ang multi-bilyong pisong shabu.

Pati ang mga bahay na hinintuan nang maghiwalay ang binubuntutang mga sasakyan, na-bull’s eye.

Kaya naman nang harangin ang mga kotse at pasukin ang mga markadong bahay, kumpleto ang ebidensyang nakuha.

Sa laki ng halaga ng drogang nakuha, imposible na walang baril ang mga miyembro ng sindikatong Red Dragon na kanilang nasabat.

Pero walang dugo. Hindi bumulagta ang mga suspek. Anim ang nahuli at agad kinasuhan. Ni walang putukang nangyari.





Propesyunal! ‘Yan ang ipinakita ng NBI team na trumabaho sa magkasunod na San Juan drug raids.

Importante kasi na pulido ang trabaho sa ‘war on drugs’. Oras na maging malasado ‘yan, hindi mawawala ang dugo. Hindi mawawala ang tanim-ebidensya.

May mga insidente pa nga ngayon na mali ang napapatay ng mga awtoridad. Hindi pala iyon ang puntiryang drug personality. Maibabalik pa ba ng sorry ang buhay at ng pag-amin na na-Wow Mali! sila?

Ang giyera ay laban sa droga at hindi sa buhay ng mga suspek.

Kung nagagawa ng NBI na manghuli nang buhay habang nakakalambat ng malakihang drug shipment, walang dahilan para hindi ito magawa ng Philippine National Police (PNP).

Walang puwang ang bulagtaan sa isang lipunan na mayroong takot sa Diyos at may pagmamahal at paggalang sa buhay ng tao!