EDITORIAL: Push-ups at mura, ayos na ba?

Ito na ba talaga ang uso ngayon? Basta nagmura sa harap ng media, okay na? Ayos na ba ‘yun sa tao?

Ganito kasi ang ginawa ni PNP chief Director General Ronald ‘Bato’ dela Rosa doon sa pitong pulis-Angeles ng Pampanga na sangkot sa robbery-extortion sa tatlong South Koreans.

Hindi napigil ng mga senador na manggigil sa para sa kanila ay “palabas” o pang-­camera daw na peg ni Gen. Bato. Ano daw ito? Porke’t pinagmumura sa harap ng media, tama bang makuntento na ang publiko? Ganun na lang ba?

Hindi rin naman masisisi ang hepe ng pambansang pulisya­ na gumaya sa istilo ni Pangulong Digong Duterte. Ganitung-­ganito­ ang istilo ng Pangulo e. Talagang ipapakita sa harap ng kamera na galit siya.

Hindi ba’t sa harap ng media­ din nagmumura ang Pangulo at sinabi pa na ipapadala niya sa South Korea ang ulo nu’ng mga sangkot na pulis doon sa tokhang-for-ransom victim na si Jee Ick Joo na pinatay pero kinolektahan pa rin ng pera ang kawawang misis?

Kahit si Peter Lim na binansagan mismo ng Pangulo na drug lord at sinabihan pang siya mismo ang babaril oras na lumapag sa airport. Bumibenta noon sa tao ang ganitong istilo.­ Ang kaso lang, hindi naman ginawa ng Pangulo ang kanyang banta kay Peter Lim na hanggang ngayon ay ­libreng-libreng nae-enjoy ang kanyang buhay.

Akala yata ni Gen. Bato ay uubra din sa tao kung siya ­naman ang mag-aala-Digong sa pagmumura at pagpapa-push-up sa mga scalawags na pulis.

Maling-mali!

Unang pumalag ang mga senador. Sabi pa ni Sen. Kiko Pangilinan, “Kapag mahirap na ‘nanlaban’ na addict pinapatay, kapag abusadong kriminal na pulis, pinagpu-push up. Anong klaseng kabaliwan ito?”

Si Sen. Chiz Escudero naman ang nagsabi na pang-­camera lang ang peg na ito ni Gen. Bato. Nagpapa-cute sa tao.





May ibang punto naman si Sen. Ping Lacson na naging hepe rin ng PNP.

“Magandang mensahe, symbolic ang push-up at ang mura and everything, but it should go beyond that. Ang hinihintay ng tao, ano bang positibong aksyon aside from meting out the appropriate or commensurate punishment?”

Siguro nga, simbolo ang pagmumura at push-ups sa mga pulis pero hindi nga pwedeng ganun­ lang!

Isang UV Express driver ang umamin, napakataas daw ng bilib n’ya noon sa matigas na drug war ni Pangulong Duterte pero talagang dumausdos nang umentra na ang mga ‘bad cops’.

“Mas nakakatakot nga talaga ngayon kasi naging legal ‘yung pagpatay sa mga walang kalaban-laban. Mismong mga pulis ang dadale sa’yo ‘pag minalas ka. Lalaglagan ka lang ng shabu saka baril pagkatapos mong bulagtain, ­abswelto na sila. Kasi nga ang sabi ng Presidente, ‘sagot ko kayo basta drug personalities ang dinale n’yo’.”

Tao na ang nagsasabi ngayon. Hindi na tama ang nangyayari!