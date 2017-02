EDITORIAL: Para saan ba itong kaliwa’t kanang taas-buwis?

Nagtatanong na ang mga ordinaryong tao, bakit ba kaliwa’t kanan itong pagtataas ng buwis ng gobyerno? Ang pinakangitngit na sektor ngayon ay ang overseas Filipino­ workers (OFWs) dahil bubuwisan na ng 12% na VAT ang kanilang ipinapadalang pera na kanilang sweldo sa pinagtatrabahuhang bansa.

Syempre, gigil din sa buwis na ‘to ang mga pamilya nila. ‘Yung kakaltasin ­ka­sing buwis, sa tinatanggap nilang umento mababawas. Hindi naman magdadagdag ng padala ang mga nasa abroad para lang makober ang buwis na kukunin ng gobyerno.

Masakit ito, lalo pa’t nakaamba rin ang pagsirit ng inflation sa bansa o pagliit ng purchasing power ng piso dahil sa inaasahang pagmamahal ng mga bilihin. Bakit magmamahal? Dahil pa rin sa planong­ pagtataas ng excise tax sa mga produktong petrolyo at paniningil ng buwis sa dating tax-free na diesel, ang tinaguriang poor man’s oil.

Kasama rin daw na lalakihan ay ang sin tax o buwis sa mga bisyo.

Iyon namang mayayaman, may dagdag pang pasanin dahil ang mamahaling kotseng SUV, dodoblehin na rin ang presyo­ dahil sasapulin ito ng malaking buwis habang balak na rin ni Pangulong Digong Duterte na doblehin o triplehin pa nga ang buwis ng mga nakatiwangwang na lupa.

Pero may balak din naman daw na paliitin ang buwis sa kita ng mga ordinaryong empleyado. Ito ‘yung gagawing ­adjustment sa income tax return o ITR at ang pagpapalawak ng sakop ng mga exempted sa buwis sa pamamagitan ng pag-adjust sa income bracket na hindi bubuwisan.

Ang kaso lang, parang mas mabilis ang pag-usad ng mga dagdag na buwis kaysa bawas-buwis.

May isa pang magandang plano si Pangulong Digong Duterte at ito ay ang pagpapaliit sa tinatanggap na sweldo, ­bonus at mga ‘perks’ ng mga nakapuwesto sa government-owned and -controlled corporations o GOCCs. Hugot din kasi ito sa kaban ng bayan.

Pansin lang ng lahat, puro ito kabig. Bagama’t tama nga na mas malaki ang yaman ay dapat na mas malaki talaga ang binabayarang buwis, pero marami pa ring patong na buwis na lalatay sa lahat, pati na sa mga naghihirap na Pinoy.

Bakit nga ba panay pagpapalaki ng pasok ng pera sa kaban ng bayan ang pinagkakaabalahan? Saan at paano ba ito ­gagastusin?





Mukhang kailangan ang seryosong bantay-pondo!