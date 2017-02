EDITORIAL: Pangamba sa kaligtasan

Tweet on Twitter

Dalawang mukha ang makikita sa isyung kinakaharap ngayon ni Sen. Leila de Lima.

Ang mga naniniwala sa bintang laban sa kanya, natutuwa. Ang mga kumakampi­ naman sa kanya, syempre pumuposisyon para protektahan siya.

Pero dahil mas ­lamang ang isyung pulitikal na nakakabit sa pangalang De Lima, nabibiyak ang tao. ­Polarized, ika nga sa wikang Inggles.

Kamakalawa, sa isang panayam, ipinakita ni De Lima ang pagiging ordinaryong tao. Hindi senador, hindi abogada, hindi­ dating kalihim ng Department of Justice (DOJ). Ordinaryong tao.

Handa mang yumuko sa prosesong legal at sumunod sa iuutos ng nasa kapangyarihan, naroroon ang pangamba ng senadora.

Namumulitka lang ba siya nang sabihin niyang pwede siyang ma-EJK sa loob ng selda? Propaganda lang ba iyon? ­Pagkatapos ng nangyari sa alkalde noon ng Albuera, Leyte sa loob ng kulungan na nabaril at napatay, masasabing may basehan­ ang pangamba.

Sa isang survey noon ng Social Weather Station (SWS), lumitaw na 78% ng kanilang 1,500 adult respondents ay natatakot­ sa kanilang kaligtasan dahil baka sila na ang susunod na “bubulagta sa kalsada”.

Hindi nila nararamdaman ng halos 8 sa 10 Pinoy na ligtas sila sa ilalim ng administrasyong Duterte bagama’t isa ito sa naging haligi ng kampanya noon ni Pangulong Digong Duterte.

Ang pakiramdam ng 78% — kung saan 45% nito ay “very worried” — ay pwede silang maging biktima ng EJK o sa lenggwaheng kalye ay ‘bulagtaan’.

Saan nanggagaling ang pangambang ito? Sa kawalang tiwala sa mga awtoridad o sa sistemang umiiral.





Kahit ipikit ng tao ang mga mata sa katotohanan na may ilang tiwaling pulis na sangkot sa EJK at may ilan na ninenegosyo ang suspendidong Oplan Tokhang, nariyan pa rin ang isyu ng kabiguan ng mga pulis na protektahan ang publiko ­laban sa mga umuubos ng ‘drug personalities’.

May panahon pa para ibalik sa tamang landas ang Pilipinas. Kailangang patunayan ng mga nakaupo ngayon, mula kay Pangulong Digong hanggang kay PNP chief Gen. Ronald ‘Bato’ dela Rosa at sa buong organisasyon ng mga alagad ng ­batas, na kaya nilang siguruhin ang kaligtasan ng mga taong nasa kanilang kustodya.

Patunayan nilang mali ang pangamba ni Sen. Leila de Lima na baka ma-EJK siya sa selda at baka sakaling kumalma rin ang takot ng publiko.