EDITORIAL: Pakinggan ang tinig ng hustisya!

Masarap pakinggan ang boses kahapon ni Supreme Court (SC) Chief Justice Maria Lourdes Sereno nang ipangako nito na hindi nila bibiguin ang pagkapit ng sambayanan sa hustisya.

Napakalaki ng gampanin ngayon ng hudikatura ­dahil sa pakiramdam ng tao ay muli nahaharap ang bansa sa isang krisis. Krisis ng moralidad at integridad sa gobyerno.

Naghahanap ang tao ng matatakbuhan at masasandalan. Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Sino ba ang tunay na nagsusulong ng interes ng tao? Alin ba ang tama at hindi?

Unti-unting nababasag ang tiwala ng taum­bayan sa gobyerno at nagkakaroon ng duda kung gaano ito ­katapat sa kanyang mga pangako na wala itong ibang iniisip kundi ang kapakanan ng sambayanan na nagtiwala sa kanila at iniluklok sila sa kapangyarihan.

Lumalaki ang pangamba sa inaasal ng mga nasa ­kapangyarihan.

Noong una, kaliwa’t kanan ang bulagtaan na ­isinasakay sa giyera raw sa droga. Hindi na nakakaramdam ng kaligtasan at proteksyon ang tao lalo na nang bumulaga ang pagdukot, pagpapatubos at pagpatay sa Koreanong si Jee Ick Joo ng mga pulis at sa mismong Camp Crame pa ito itinago at pinaslang.

Hinahanap ngayon ng taumbayan ang mga pangako na magiging ligtas sila at protektado ng gobyernong kanilang iniluklok. Hindi ito ang nararamdaman ng tao!

Sa survey ng Abante, 70% ang naniniwalang nanggigipit at nangha-harass ang gobyernong Duterte ng mga taong pumupuna sa kanilang pamamalakad. Hindi­ ito gusto ng tao.

Pero ang tanong ng lahat, saan tatakbo ang maliliit at ordinaryo kapag napag-initan sila ng nasa ­kapangyarihan? Kung nagagawa ang pagpapakulong sa isang senador na tumututol sa nangya­yaring extrajudicial killings (EJK), paano pa ang mga karaniwang tao lang?

Kaya napapanahon itong pahayag ni Chief Justice Sereno na hindi bibiguin ng hudikatura ang pagkapit ng sambayanan sa hustisya.





Sana nga ay hustisya ito na hindi nadidiktahan at nagigipit ng mga mas nakakataas.

Kahit sinasabi ngayon na co-equal ang tatlong s­angay ng gobyerno: ehekutibo, lehislatura at hudikatura, may pakiramdam ang tao na mas nakakataas ang boses at pasya ni Pangulong Digong Duterte dahil sa isang kumpas lang nito ay sumusunod ang lahat.