EDITORIAL: Paano lilinisin ang PNP?

Seryoso ang akusasyong pinasabog ng human rights watchdog na Amnesty International (AI) na binayaran umano ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte partikular ng PNP ang mga pulis at hired killers na pumapatay sa mga sangkot sa ilegal na droga.

Hindi maglalabas ng ganitong kabigat na paratang ang AI kung wala itong hawak na matibay na ebidensya kaya naman hindi puwedeng bale­walain ang impormasyon na ito lalo pa’t nalalagay sa balag ng alanganin ang reputasyon ng pambansang pulisya.

Suportado natin ang kampanya ng gobyerno laban sa ilegal na droga, subalit kaila­ngan ding isaalang-alang ang tamang proseso sa hakbang ng gobyerno sa pagtugon sa problema ng ilegal na droga at krimen.

Lumilitaw na hindi giyera sa droga ang nangyayari kundi giyera laban sa mahihirap dahil marami sa napapatay na sangkot sa droga sa ilalim ng Oplan Tokhang ay mga mahihirap.

Hindi imposible ang AI report dahil aminado kahit si Pangulong Durterte na halos 40 porsiyento ng buong PNP organization ang sabit sa droga at ibang katiwalian.

Ngayong sinisimulan ng PNP ang sinasabing ‘interna­l c­leansing’, kailangan ­ma­ging bukas ang mga mata ng ­pamunuan ng PNP at maging ng gobyerno sa mga impormas­yon na gaya nito upang matiyak na maaalis at malilinis ang mga bulok at tiwalang sumisira sa reputasyon ng pambansang pulisya.

Huwag sana nilang maliitin o ipagwalang bahala ang ganitong report dahil ito ang magsisilbi nilang gabay upang matunton ang ugat ng korupsyon sa loob ng PNP.

Ayon nga sa kasabihan na kung walang usok, ay walang apoy… kaya mas mabuting imbestigahan na rin ni Gen. Bato ang AI report para malaman ang veracity nito.