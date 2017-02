EDITORIAL: Nasaan na ang paraisong ‘Pinas?

Noong panahon ng kampanya, isa sa pinanghawakan at kinasabikan ng mga ­overseas Filipino workers (OFWs) sa mga binitiwang pangako ni Pangulong Digong Duterte ay ang muling pagningning ng Pilipinas para hindi na maakit ng kinang ng dolyar ang mga Filipinong manggagawa.

Susugpuin ang salot na illegal drugs sa loob ng 3-6 months. Isusulong ang kapa­yapaan sa mga kaaway ng gobyerno, lalo na sa Mindanao. Totohanang gigiyerahin ang corruption sa pamahalaan. Pala­lakasin ang ekonomiya para mabawasan ang mga gutom at ang mga pobre.

Tutuldukan ang ‘endo’ dahil prayoridad niya ang mga naaagrabyadong empleyado. Ibabalik na sa mga magniniyog ang coco levy na ‘overdue’ na sa mga pangakong napako. Ikakalat ang yaman ng bansa sa mga probinsya para hindi lang ang Metro Manila at mga mayayamang syudad ang konsentrasyon ng asenso.

Napakasarap pakinggan! Isang paraisong Pilipinas ang ipininta ng mga pangakong ito, lalo na sa mga isang kahig-isang tuka at mga nagpapakalayu-layo ng kayod para lang maitaguyod ang pamilya.

Nasaan na ang paraisong ito? Iyong drug war, inamin na ni Pangulong Digong na hindi pala kayang 3-6 months kundi hanggang sa katapusan ng kanyang termino (anim na taon pala). ‘Yung kapayapaan, naging all-out war.

Ang pinakamalaking “naku” at talaga namang iniilingan ng napakaraming Pinoy ay ang pagpapalaya kay dating ­Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at ang napipintong pagpapalaya at pagdedepensa pa ng gobyerno kay ‘pork scam queen’ Janet Lim Napoles.

Mahigit P50 na ang piso kontra dolyar. Happy ang pamilya ng mga OFWs sa mataas na palitan pero nagmamahal na rin ang lahat ng bilihin. Nganga pa rin sa tigil-endo at release ng coco levy.

Kumusta ang sweldo ng mga pulis at sundalo? Naibigay na ba ang pangakong “paldong umento”? Hindi ba inilagay lang sa allowance ang kaunting dagdag sa take home pay? Kahit ang pinirmahang dagdag na P1,000 sa SSS pension ng mga lolo at lola, hindi pa rin naibibigay taliwas sa pangakong ibabagsak ang January at February increase ngayong Pebrero.

Ang matinding trapik sa Metro Manila, nailarga na ba ang ipinangakong milagro na sosolusyunan ito.

Kung ang PNoy administration ay ‘teka-teka’ para kay Pangulong Digong, ano naman kaya ang tawag sa napapanis na mga pangako ng kanyang administrasyon at ang pagpipiyesta ng mga tinaguriang “corruption icons” sa ilalim ng bagong gobyerno?