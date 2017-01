EDITORIAL: Nasa people’s support ang tunay na power!

Tweet on Twitter

Sa kabila ng hindi pinong pananalita at iba pang negatibong puna sa karakter at pamamahala ni Pangulong Digong Duterte, mataas pa rin ang tiwala at approval rating ng tao rito. Base ito sa mga naglalabasang survey na kinukuwes­tyon­ din mismo ng mga kritiko ng Pangulo.

Bagama’t may nakikitang pagdausdos sa grado ng ­publiko sa Pangulo, nananatili raw na mataas ito, lalo na ang paniwala at suporta­ sa kanyang administras­yon.

Sinasabi pa na mala­king porsyento pa rin ang “satisfied” sa pamamahala ni Pangu­long Duterte sa bansa­ sa naka­lipas na anim na buwan ng kanyang panu­nungkulan.

Sapat itong rason para mapangiti nang hanggang tenga ang mga taga-Malacañang at mga kapanalig ng ­administrasyon sa Kongreso.

Pero habang inaayunan nila at pinapalakpakan ang magandang iskor ng Pangulo­ sa sambayanan, dapat ay gayon din nila pinagtutuunan ng pansin ang sinasabi ng tao sa iba pang surveys.

Noong Disyembre, lumabas sa survey na 78% o walo sa 10 Pinoy ang takot na mabiktima ng extrajudicial killings (EJK) na nakasakay sa war on drugs ng administrasyong Duterte. Sumisirit na 94% ang nagsasabi na “buhay dapat” na hinuhuli at pinapanagot sa batas ang mga hinihinalang drug personalities.

Pero 85% din ang natutuwa at kuntento sa seryosong kampanya ng gobyerno laban sa illegal drugs at gusto nila itong magpatuloy, basta iwaksi lang at tapusin na ang ­bulagtaan o EJK.

Kamakalawa, inilabas naman ang survey o pulso ng tao sa ‘nilalarong ideya’ ng martial law at 74% ang nagsabing ­hindi ito kailangan o walang dahilan para ­isulong ito ng Pangulo.

Kahapon, survey naman o pulso ng tao tungkol sa mga kaibigang bansa na kamakailan ay bumibida at ang ilan naman ay ipinipintang kontrabida ng Pangulo.

Umarangkada ang Amerika at United Nations (UN) na pinagkakatiwalaan ng taumbayan samantalang lumagapak naman at napakataas ang ‘distrust’ sa China at Russia, mga bansang gustong dikitan ng administrasyong Duterte.





Kung paanong kinatuwaan ng Malacañang at ng Pangulo­ mismo ang survey hinggil sa mataas na grado sa kanya ng mga Pinoy, dapat ay gayon din nila titigan ang survey kung saan isinusuka ang EJK o bulagtaan sa ‘war on drugs’, ang ideya ng martial law at ang matabang na reaksyon ng tao sa mga “bagong kaibigan” o pinapaborang bansa.

Makinig sa boses ng tao dahil dito nakasandal ang tunay na kapangyarihan ng mga nasa gobyerno.