EDITORIAL: May kaipokrituhan din ang gobyerno

Medyo hindi yata maganda ang tiyempo ng upak ­kahapon ni Pangulong Digong Duterte sa Simbahang Katolika at sa pinanggigigilan niyang illegal drugs.

Nakalubog sa lagpas-taong baha ang ilang lugar sa Mindanao at Kabisayaan dahil sa walang tigil at masaganang buhos ng ulan na mala-Ondoy ang epekto pero ang Malacañang, nasa pagtatanggol pa rin sa Martial Law habang ang Pangulo, todo-salag sa atake sa kanya ng Simbahan sa EJK o extrajudicial killings na nakapaloob sa kanyang ‘war on drugs’.

Galit na galit ang Pangulo sa Simbahan, sa mga pari at obispo, dahil kondena raw nang kondena sa EJK pero wala naman silang ginagawa para magsalba ng durugista. Ang laki-laki raw ng kita ng Simbahan, wala namang ibinabalik na serbisyo sa tao na kanilang kinokolektahan ng donasyon.

Aba! May punto! Kung totoo.

Kung totoo na walang ginagawang tulong ang Simbahan. Ang kaso, sa isang press conference kahapon sa Bulacan, ilang oras bago ang maanghang na talumpati ng Pangulo sa Malacañang eh ikinukuwento na ng isang monsinyor doon ang tungkol sa itinayong rehabilitation center ng Diocese of Malolos. Libre at bukas daw sa lahat ng gustong magbagong-buhay, lalo na ang mga kabataan na naliligaw ng landas.

Nasaling din ng Pangulo ang mga Pajero bishops na tumatanggap daw noon ng suhol sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Tanong naman ng mga parlorista na nasa harap ng TV at nanonood ng news, bakit ‘yung mga bishops lang ang tinitira pero ‘yung tinukoy niya na nang-bribe na dating pangulo, ano ba ang ginawa o sinabi man lang ni Pangulong Duterte sa kanya. “Sus, ‘yung Gloria na nag-bribe pinakawalan nga niya, ‘di ba?”

Totoong may kaipokrituhan ang Simba­han. Ang pahayagang ito ay consistent sa pagpuna sa Simbahan­ na kontra nang kontra sa artipisyal na fami­ly planning method gaya ng condom, pero ni hindi naman malibre ang edukasyon sa mga Catholic­ schools. Napakamahal ng matrikula gayong alam nila kung gaan­o kaimportante sa bawat bata ang edukasyon. Sa aspetong ito man lang sana ay makatulong ang S­imbahan para mabigyan ng libreng dekalidad na edukasyon ang mga bata.

Ang gobyerno naman sa kabilang dako, may taglay ding kaipokrituhan tuwing sasabihing “I will kill those who will destroy my country” pero merong suspected drug lord na Peter Lim na malayang-malaya hanggang ngayon habang bumubulagta ang mga ‘nameless’ na mukhang adik “dahil nanlaban”.