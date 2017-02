EDITORIAL: Mas lamang ang ‘joke’ kesa totoo!

Isa daw sa nagustuhan ng nakakaraming Pinoy kaya nanalong president si Pangulon­g Digong Duterte ay ang kawalan nito ng kiyeme. Sasabihin ang gustong sabihin kahit na masamain ng iba o kahit na magbu-boomerang sa kanya pagkatapos. Wala siyang pakialam!

Ito ‘yung Pangulong Duterte ang nagsasalita kamakalawa na umaamin na sa limang sinabi niya ay dalawa lang ang tama at dapat seryosohin o paniwalaan ng tao. Dahil ‘yung tatlo, panay kalokohan ‘yun o biro lang. Gusto lang daw niya magpatawa.

Kaya naman hindi nakakapagtaka na sa kada bitaw ng salita ng Pangulo ay palagi­ na lang natataranta ang kanyang mga galamay, lalo na ang communications group ng Malacañang, kung paano ito ipapaliwanag sa tao. Alin ba ang totoo at alin ang joke sa sinabi ng Pangulo?

Napakahirap nito para sa bansa. Dapat maintindihan ng Pangulo na hindi comedy bar ang pinagsasalitaan niya tuwing haharap siya sa publiko. Inaabangan ang bawat salita niya hindi para tumawa kundi­ para pakinggan kung ano ang ipag-uutos niya, kung paano niya reresolbahin ang isang problema, kung ano ang posisyon ng Pilipinas sa ganitong isyu.

Ang bawat buga o binibitawang salita ng isang Presidente ay dapat lamang na seryosohin dahil siya ang polisiya ng isang bansa. Ang bawat salita niya, parang batas na sinusunod, lalo na ng kanyang mga tapat na tagasunod.

Pwede namang maging komikero at magpatawa pero hindi sa mga seryosong usapin. Lalo na kung may kinalaman sa relasyon sa ibang bansa o kaya ay tungkol sa extrajudicial killings, peace process at peace and order situation, drug personalities, bad cops, inflation, tax at kung anu-ano pa.

Kahit ang mga campaign promises mukhang mas marami ang ‘joke’ lang.

Tulad na lang nitong ‘endo’ na hanggang ngayon ay salita lang at ang naibigay sa mga contractual na government employees ay P2,000 bonus imbes na regularization. Wala pa ring balita sa coco levy na agad daw niyang ipapamigay sa mga magniniyog pagkaupo.

Mukhang joke pa rin ang dagdag na P1,000 sa senior citizens dahil may ilang matatanda ang nagrereklamo na wala pa rin daw adjustment ang kanilang February pension taliwas sa ipinangako.

‘Yung 3-6 months na burado ang droga, inamin na niya na hindi nga niya magagawa.





Alin lang ba ang dapat seryosohin sa Pangulo kung ganitong 2-sa-5 sinasabi niya ay kalokohan at pagpapatawa lang?