EDITORIAL: Kumapit sa katotohanan!

Mahirap isipin kung paanong tinatanggap ngayon sa buong mundo ang pagpapakalat ng mga kasinungalingan, gamit ang social media, bilang normal na kalakaran.

Dati, kapag naniwala o nag-share ng hindi totoo, nakakahiya. Pero ngayon, proud pa ang mga nagpapakalat ng ­kasinungalingan. Bakit? ­Dahil marami silang followers. Marami ang tumatangkilik sa kanilang kasinungalingan. At malaki ang epekto ng “bilang ng naniniwala” para magmukhang totoo ang kanilang inihahayag, ibinabalita o sini-share.

Mahirap isipin pero nagawa na nitong mapasok at malito ang isip ng tao kung alin ang totoo at alin ang hindi.

Napakalaking problema nito. Kapag ang ­katotohanan ang nakompromiso, nagkakalamat pati ang integridad at moralidad. Nalilihis ang opinyon. Oras na mabuklod ang mga lihis na opinyon na produkto ng kasinungalingan, na­giging isang malakas na puwersa ito na kahit ang katoto­hanan, kung minsan, ay nahihirapang magwagi.

Sa homilya kahapon ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, sinabi nito na dapat iwaksi ang panghu­husga sa kapwa dahil ugat ito ng pagkakahati.

Hindi dapat pinagtatalunan kung sino ang tama at mali. Tumpak naman!

Nagkakaroon ng gigil ang isa’t isa kapag ipinilit kung sino ang tama at mali. Relative o depende sa tumitingin at tumitimbang ang tama at mali. Pero ang totoo at kasinu­ngalingan, mas madali dapat makita kung bubuksan lang ang isip ng bawat tao.

May sariling talino ang lahat. May kakayanang mag-analisa kung ang impormasyong inilalatag ay totoo o ­inimbento lang.

Pero hangga’t mayroong pagkakahati-hati, hangga’t mayroong kampihan, lalo na sa pulitika, magiging biktima palagi ang katotohanan. Mas pipiliin ang kasinu­ngalingan, kahit lantad na wala talaga itong hibla ng katotohanan, ­dahil may kinikilingang grupo o paksyon.

Iyong mga pumapanig sa kasinungalingan, halos pinaninindigan na ang pagwaksi sa katotohanan dahil sa agresibong pagkutya sa kanila ng mga taong nagmamalaki na nakatayo sila sa katotohanan.





Tunay na ang panghuhusga at pagmamalinis ay walang idinudulot kundi lalo pang pagkakawatak-watak. Magandang samahan ng compassion at pagmamahal ang pakikipaglaban sa katotohanan nang sa gayon ay maakay tungo sa liwanag ang mga nabubulagan at mga biktima ng kasinungalingan.