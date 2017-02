EDITORIAL: Katotohanan ang armas ng media

Hindi katanggap-tanggap ang paratang kahapon ni Presidential Communications Office (PCO) Sec. Martin Andanar na namudmod daw si Sen. Antonio Trillanes IV ng tig-$1,000 sa mga reporter at mediamen ng Senado na nag-cover sa press confe­rence ni self-confessed DDS ‘founding member’.

Kung may pruweba si G. Andanar na susuporta at magpapatotoo sa kanyang pahayag, welcome na welcome na tatanggapin ito ng munting dyaryong ito kasabay ng pagsusulong ng pagkastigo sa mga kapatid na mamamahayag na ‘nagbebenta ng da­ngal at propesyon’.

Pero kung walang ebidensya si G. Andanar, nakikiisa kami sa panawagan na mag-public apology siya. Naturingan pa naman na dating TV newsman si Andanar ngunit tila napakababa ng tingin niya sa mga mamamahayag.

Ang mahirap kasi ngayon sa mga nakapaligid kay Pangulong Digong Duterte, kasama na ang PCO secretary, bitaw na lang nang bitaw ng mga salita. Hindi muna pag-aralan ang sasabihin. Parang palaging nakikipag-unahan sa pagdepensa sa Pangulo.

Hindi man lang inisip ni G. Andanar na habang sinasabi niya ito, na ang pangunahing target ay si Sen. Trillanes bilang ‘sponsor’ daw nu’ng press conference, ay iniinsulto niya rin ang mga taga-media na mga kapatid niya sa industriyang dati niyang ginagalawan.

Bilang mamamayahag, hinahamon namin si G. Andanar na tumukod sa katotohanan dahil ito ang armas at pundasyon ng media.

Naniniwala kami na ang pananaw sa iba ay repleksyon o salamin ng pagtingin sa sarili. Kung mataas ang pagkakilala ni G. Andanar sa kanyang sarili bilang tagapaghatid ng balita noon (bago siya naging bahagi ng gobyernong Duterte), dapat ay ganito rin niya tinitingnan ngayon ang mga kasama sa industriya.

Maaaring may ilan na masasabing may presyo ang pagiging journalist at dyarista pero hindi nila kinakatawan ang industriya sa kabuuan.

Hindi sila ang media dahil ang munting pahayagang ito ay naniniwala pa rin na marangal, may integ­ridad at sandigan ng katotohanan at responsableng tagapaghatid ng balanse, makabuluhan, ‘objective’ at tumpak na mga ulat at impormasyon ang Philippine media sa pangkalahatan.

Kaya kung walang pruweba ang iyong paratang, mag-sorry ka, G. Andanar!