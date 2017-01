EDITORIAL: Kahirapan, hindi droga, ang pinakamalaking salot!

Habang abala ang Maynila sa pagho-host sa prestihi­yosong Miss Universe 2016 kung saan kumikinang ang ­kasuotan hindi lang ng mga kandidata kundi maging ng mga manonood, may kalunus-lunos na negosyo ng ‘child prono­graphy’ sa isang sulok ng Pilipinas.

Ang ugat ng krimen: kahirapan.

Sabi sa report, mga batang kalye at scavengers daw sa Mindanao ang naeeng­ganyo ng magka-live in na Pinay at Austral­yano na sumama sa kanila para mag­trabaho at ­kumita nang malaki. Ang gusto lang ng mga musmos ay kumita nang mas malaki kasi ginagawa nilang pa­ngangalakal o pagpapa­limos. Hindi nila akalain na bababuyin ang kanilang kamusmusan.

May sanggol na biktima. Hindi malinaw kung kinidnap o ninakaw ang bata o binili sa magulang. Kung binili ito, kahirapan pa rin ang dahilan.

Itong Pinay na nakipagsyota sa Australyano na ­kilala pala sa buong mundo na gumagawa ng ‘porn films’, ma­lamang ay pera rin ang pangunahing rason sa pagpasok sa kanilang negosyo na international child pornography.

Kung may elemento man ng droga, hindi pa ­masiguro. Pero sinasapantaha ng ilan na mahirap masikmura ang ­ginawang pagbitin nang patiwarik sa sanggol, pag-torture dito at pang-aabusong seksuwal kung hindi naka-drugs iyon mismong Pinay.

Ang malinaw lang, kahit nag-droga pa ang ­gumagawa ng video, hindi ginagawa ang krimen dahil ‘high’ lang siya ­kundi dahil sa pera. US$10,000 daw isa ang video na kanilang binebenta.

Isa pang malinaw na punto, hindi napahamak ang mga batang biktima dahil sa droga kundi dahil sa kahirapan.

Marami rin sa mga nabitay nating kababayan sa abroad na sangkot sa droga ay iisa ang katwiran. Pumayag sila na maging drug mule o magbitbit ng droga kahit alam nila kung gaano ito kape­ligroso dahil sa malaking pera na alok sa kanila. Kapit sa patalim na raw sila.

Totoong hindi dapat bigyan ng katwiran ang pagka­silaw sa pera. Kung matututo lamang magtiis sa mahirap na trabaho para ­kumita nang marangal, walang kinang ng dolyar sa droga ang makakapaghatid ng kapahamakan kaninuman.





Madaling sabihin ng mga taong nakakakain nang tatlong beses sa isang araw at natutulog sa malambot na kama sa sementadong bahay. Pero iba ang sitwasyon ng mga bu­sabos, ng mga homeless at ng mga kumakalam ang sikmura.

Sila ang tinatarget ng mga sindikato ng lahat ng uri ng krimen mula sa prostitusyon hanggang sa illegal drug trade.

Kalingain sana ng gobyerno ang kanilang abang sitwasyon at sagipin sila sa kuko ng kapahamakan. Sa ganitong paraan lamang maibibigay ang hustisya sa mga batang biktima ng child pornography sa Cagayan de Oro.