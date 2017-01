EDITORIAL: Ibigay ang gusto ng tao!

Tweet on Twitter

Nang manalo si Pangulong Digong Duterte, malinaw ang mensahe ng taumbayan: Gusto nila ng lider na gagawin ang kanilang gusto!

Kaya ngayon, nakatali ang gobyerno sa ganitong menta­lidad. Ibigay ang gusto ng tao. Populism sa madaling salita.

Dito bokya noon ang PNoy government. Gina­gawa nito ang tama at mabuti para sa bansa pero dahil hindi ­naiintindihan ng tao ang mga pang-long term na diskarte at hindi “for now only”, hindi nila ito nagustuhan. Isinuka, kumbaga!

Ang alam lang nila, manhid noon ang gobyerno sa kanilang mga hinaing at hindi nito nariri­nig ang kanilang boses. Kahit na ang totoo, hindi pa lang nararamdaman noon ang mahusay na pamama­lakad dahil galing nga ang bansa sa bangkaroteng kaban na iniwan ni dating Pangulong Gloria Arroyo.

Ngayon nga naman, nakikita ng tao na mas madaling kausap at mas naiintindihan daw sila ng gobyernong Duterte.

Gusto ninyong dagdagan ang pensyon ng matatanda sa SSS, sige, binigay nga. Pero may kapalit. Tataasan din ang kontribusyon ng lahat ng aktibong miyembro ng SSS, pati voluntary at self-employed members. Kumbaga, sinalo rin ng mga miyembro ang dagdag na pensyon.

Pero bida ang gobyernong Duterte dahil “binigay” nito ang gusto ng tao. Kahit may umaaray, nalulunod ng pagka­bilib sa naibigay na benepisyo sa matatanda. Na ipinagkait noon ng “manhid daw” na PNoy government.

Gayong ang totoo, ipi­naliwanag din noon na hindi maibibigay ang pension hike nang walang katapat na contribution hike.

Unti-unti nang naku­kuha ng sambayanan ang estilo ng pamamahala ni Pangulong Duterte. Ibigay ang gusto ng tao. Makakasama man ‘yan o makakabuti, basta ibi­gay. Saka na lang sila matuto sa sariling leksyon kapag pumalpak. Basta ibigay ang gusto nila.

Kapag hindi maganda ang resulta, maghuhugas lang naman ng kamay ang gobyerno at sasabihing, “Kayo ang may gusto n’yan. Binigay lang namin!”





Sa huli, masusukat ang isang tunay na mahusay at mabu­ting lider sa ibinigay niyang direksyon sa bansa sa kabuuan. Kung saan niya ito dinala. Iyong lider na kayang humindi sa gusto ng tao dahil sa kanyang pagsusuri at seryosong pag-aaral ay hindi ito makakabuti sa bansa sa darating na mga panahon.